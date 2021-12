Idosa de 74 anos se apaixona em asilo e se casa pela 1ª vez

Da Redação

Aos 74 anos, uma idosa se casou pela primeira vez durante uma cerimônia realizada em um asilo de Rio do Sul, em Santa Catarina. Laurene se apaixonou por José Laurentino, de 79, que também mora na instituição. Os dois trocaram alianças em uma celebração na última quinta-feira, dia 25 de novembro.

Outros residentes do asilo, além dos funcionários, se envolveram nos preparativos da festa e cerimônia. O casamento acabou mudando a rotina dos moradores, segundo a instituição. A cerimônia de casamento ocorreu na capela do asilo. O evento teve marcha nupcial, padrinhos, bênção religiosa e bolo.

Laurene falou que não pensava mais em casar, até José começar a morar no asilo. De acordo com ela, foi amor à primeira vista. A diretora do asilo, Lourdes Claudino, disse que todos os residentes da instituição fizeram questão de ajudar na organização da festa e decoração do espaço. Alguns colaboraram com bolo, outros, com as roupas, outro cantou.

A noiva foi levada ao altar por um funcionário do asilo por quem ela tem muito carinho. Devido ao casório, Laurene e José ganharam um quarto só deles.

Com informações do g1.