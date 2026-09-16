Idosa de 70 anos é encontrada pelo filho morta com ferimento no pescoço

Imóvel da vítima estava revirado; Polícia Civil apura as circunstâncias e a motivação do crime

A idosa Santina Bittencourt, de 70 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na comunidade de Ana Paula, no município de Jacinto Machado, no Sul de Santa Catarina, na última terça-feira (15). O corpo foi localizado pelo filho da vítima ao retornar do trabalho no final do dia.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o imóvel estava totalmente revirado e a vítima apresentava um ferimento na região do pescoço. O filho relatou aos policiais que a idosa costumava guardar uma quantia de aproximadamente R$ 50 mil dentro da casa.

O local do crime foi isolado e preservado pelos agentes para o trabalho dos peritos e da Polícia Civil, que assumiu a investigação do caso. Até o momento, os investigadores informaram que não há elementos suficientes para confirmar a autoria ou esclarecer a motivação do crime.

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O corpo de Santina Bittencourt foi velado nesta quarta-feira (16), na Capela Mortuária de Jacinto Machado, e sepultado no cemitério municipal durante a tarde. As autoridades policiais seguem em diligências para apurar as circunstâncias do ocorrido.