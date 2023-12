Idosa de 70 anos dá à luz gêmeos após fertilização in vitro

Siga o TNOnline no Google News

Um hospital de Uganda, país situado na África Oriental, informou que uma idosa de 70 anos deu à luz gêmeos depois de ser submetida a fertilização in vitro. As informações são do site BBC News.

O parto ocorreu em um centro médico de fertilidade na última quarta-feira (29). A mulher, identificada como Safina Namukwaya, deu à luz um menino e uma menina por cesariana.

A idosa conversou com a imprensa local e afirmou que o nascimento dos filhos foi um "milagre". Segundo Safina, a gravidez foi conturbada porque, durante o processo, seu companheiro a abandonou.

"Os homens não gostam que você diga que está grávida de mais de um filho. Desde que fui internada aqui, meu homem nunca mais apareceu", disse a mulher.

Namukwaya revelou que se tornou mãe pela primeira vez em 2020, quando deu à luz uma menina. Ela disse que quis engravidar depois de ser ridicularizada por não ter filhos.

"Eu cuidava dos filhos das pessoas e os via crescer e me deixarem sozinha. Eu me perguntava quem cuidaria de mim quando eu envelhecesse", disse Namukwaya ao Daily Monitor.



A instituição de saúde em que a idosa realizou o parto a parabenizou. "Trata-se da força e resiliência do espírito humano".

"Alcançamos o extraordinário: a mãe mais velha da África a dar à luz gêmeos, com 70 anos!", completou o hospital, por meio de uma publicação feita no Facebook.

