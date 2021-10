Da Redação

Idosa de 70 anos dá à luz bebê após fertilização in vitro

Uma idosa que diz ter 70 anos deu à luz um menino, segundo a imprensa da Índia, país onde ocorreu o caso, nesta segunda-feira (18). Jivunben Rabari realizou um procedimento de fertilização in vitro. A mulher é analfabeta e não tem documentos para provar a idade, porém, ela afirma ter 70 anos.

continua após publicidade .

Jivunben tentou inúmeras vezes ter filhos com seu marido, Maldhari, 75, mas eles não conseguiam. Sem perder as esperanças, o casal recorreu à fertilização para tentarem ter uma criança. Eles estão casados há 45 anos.

Um dos profissionais de saúde que estava à frente do caso, Naresh Bhanushali, ficou surpreso com o nascimento da criança. "Quando eles vieram a primeira vez, dissemos que não poderiam ter um filho com essa idade. Mas eles insistiram e disseram que vários outros familiares fizeram isso", conta.

continua após publicidade .

Ainda conforme o médico, uma situação como essa é rara.