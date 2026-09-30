Idosa de 68 anos é presa suspeita de matar a nora com faca usada para descascar laranjas

Uma idosa de 68 anos foi presa em flagrante na noite da última terça-feira (29) suspeita de matar a nora, de 54 anos, a golpes de faca no bairro Vila Verde, na zona leste de São Paulo. A vítima, identificada como Marilu de Jesus dos Santos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O objeto utilizado no ataque, que segundo a idosa havia sido empregado anteriormente para descascar uma laranja, foi localizado pelas equipes policiais sobre a pia da residência com marcas de sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Cachorro descobre local de trabalho da tutora, faz visitas diárias e "ganha cargo" em empresa no Paraná

Após o crime, a suspeita permaneceu sentada na calçada em frente ao imóvel acompanhada por vizinhos até a chegada dos agentes da Polícia Militar. Em depoimento, a mulher afirmou ter agido em legítima defesa ao alegar que foi agredida pela nora durante uma discussão.

Segundo o relato da idosa, a vítima enfrentava problemas relacionados ao alcoolismo e apresentava comportamento agressivo na ocasião devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Familiares ouvidos pela polícia confirmaram que a convivência entre as duas costumava ser pacífica quando não havia ingestão de álcool.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A vítima e o marido, filho da idosa, haviam se mudado para a residência há cerca de um mês para ajudar nos cuidados com a sogra, que se locomovia com o auxílio de um andador após sofrer uma queda e fraturar o fêmur. A investigação das circunstâncias do homicídio e da versão de legítima defesa apresentada pela autora é conduzida pela 7ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista.

