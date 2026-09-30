Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
SÃO PAULO

Idosa de 68 anos é presa suspeita de matar a nora com faca usada para descascar laranjas

Idosa afirmou ter reagido a agressões após a nora ingerir bebida alcoólica e demonstrar comportamento agressivo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Idosa de 68 anos é presa suspeita de matar a nora com faca usada para descascar laranjas
Autor Após o crime, a suspeita permaneceu sentada na calçada em frente ao imóvel acompanhada por vizinhos - Foto: Magnific

Uma idosa de 68 anos foi presa em flagrante na noite da última terça-feira (29) suspeita de matar a nora, de 54 anos, a golpes de faca no bairro Vila Verde, na zona leste de São Paulo. A vítima, identificada como Marilu de Jesus dos Santos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O objeto utilizado no ataque, que segundo a idosa havia sido empregado anteriormente para descascar uma laranja, foi localizado pelas equipes policiais sobre a pia da residência com marcas de sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Cachorro descobre local de trabalho da tutora, faz visitas diárias e "ganha cargo" em empresa no Paraná

Após o crime, a suspeita permaneceu sentada na calçada em frente ao imóvel acompanhada por vizinhos até a chegada dos agentes da Polícia Militar. Em depoimento, a mulher afirmou ter agido em legítima defesa ao alegar que foi agredida pela nora durante uma discussão.

Segundo o relato da idosa, a vítima enfrentava problemas relacionados ao alcoolismo e apresentava comportamento agressivo na ocasião devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Familiares ouvidos pela polícia confirmaram que a convivência entre as duas costumava ser pacífica quando não havia ingestão de álcool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A vítima e o marido, filho da idosa, haviam se mudado para a residência há cerca de um mês para ajudar nos cuidados com a sogra, que se locomovia com o auxílio de um andador após sofrer uma queda e fraturar o fêmur. A investigação das circunstâncias do homicídio e da versão de legítima defesa apresentada pela autora é conduzida pela 7ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital paulista.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alcoolismo conflito familiar homicidio investigação policial Legítima defesa violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV