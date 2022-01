Da Redação

Idosa de 103 anos é espancada até a morte pelo genro de 91

Um crime bárbaro foi registrado em uma comunidade indígena de Tacuru, Mato Grosso do Sul. Uma idosa de 103 anos foi espancada até a morte pelo genro, de 91 anos. Na ocasião, o homem foi contido pelo cacique e pessoas do local.

A filha da vítima relatou à polícia que no dia do crime, 16 de janeiro, chegou em casa por volta da meia-noite e encontrou a mãe aparentemente bem. Já por volta das 6h, deixou o café da manhã no quarto e pensou que a idosa estivesse dormindo.

Ao estranhar a demora para levantar, a filha tentou acordar a idosa e percebeu que ela estava morta, com vários hematomas e escoriações pelo corpo, e acionou o cacique.



A liderança indígena e outras pessoas da aldeia começaram a questionar vizinhos sobre o que teria ocorrido. Eles ainda estavam apurando o caso quando se depararam com o genro da vítima com roupas, unhas e cotovelos sujos de sangue.

O suspeito tinha diversos arranhões, indícios de que a vítima tentou lutar pela sobrevivência. Ele foi contido pelo cacique até a chegada da Polícia Civil de Tacuru.

O suspeito deve responder por feminicídio qualificado já que a vítima tinha mais de 60 anos.

Com informações do g1.