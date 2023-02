Idosa dada como morta assusta funcionários de funerária ao ressuscitar

Da Redação

A idosa voltou ao hospital

Algo fora do comum foi registrado recentemente em uma funerária de Nova York, nos Estados Unidos. Uma mulher, de 82 anos, assustou os funcionários do local ao "voltar dos mortos".

A idosa vivia em uma casa de repouso, no Centro de Reabilitação e Enfermagem Water's Edge, especificamente, e foi declarada como morta pelos enfermeiros da instituição. No entanto, assim que seu corpo foi enviado para a funerária, os trabalhadores do local notaram que havia algo errado, já que ela ainda estava respirando.

Após isso, a vítima foi encaminhada para um hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Inclusive, é importante destacar que essa é a segunda vez em cerca de um mês que um incidente do tipo ocorre no país norte-americano.

Há poucas semanas, uma casa de repouso, situada em Iowa, foi multada em US$ 10 mil, equivalente a R$ 51,7 mil, por um episódio semelhante. Uma mulher, de 66 anos, que também não teve o nome revelado, foi dada como morta, mas estava respirando quando chegou à funerária.

A paciente tinha demência, ansiedade e princípio de depressão e estava em cuidados paliativos desde o fim de dezembro.

Ela foi imediatamente levada para o hospital onde retornou aos cuidados paliativos, mas veio a óbito no início de janeiro.



A polícia disse que o caso de Nova York foi encaminhado para investigação.

Com informações do UOL.

