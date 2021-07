Da Redação

Idosa centenária vence a Covid-19

Uma idosa de 105 anos recebeu alta do Centro de Covid na última sexta-feira (23), em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Dona Generoza Araújo Soares carrega consigo seu documento de identidade, no qual revela a data de seu nascimento: 16/08/1915. Embora familiares garantam que de fato, ela tenha 107 anos. É que naquele tempo era comum a criança ser registrada depois de completar 1 ano, ou até mais.

Dona Generoza havia dado entrada no centro de Covid-19 na quarta-feira (21/7), apresentando sintomas do coronavírus, além de um quadro de desconforto respiratório.

Com informações: Metrópoles