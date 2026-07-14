Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Ícone da noite paulistana, Bahamas encerra atividades; veja como está o hotel clube

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 14:28:00 Editado em 14.07.2026, 14:36:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Após mais de três décadas de funcionamento e de muitas polêmicas, a casa noturna Bahamas Hotel Club fechou as portas no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. O fechamento foi confirmado pela família do empresário Oscar Maroni, fundador do Bahamas, que morreu em dezembro do ano passado, aos 74 anos.

Os motivos não foram informados. A reportagem entrou em contato com a família de Maroni e aguarda retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A casa era conhecida por oferecer atrações ao público adulto e conviveu com polêmicas e processos judiciais ao longo dos anos. Em seu site, o Bahamas se apresentava como a "casa tradicional da noite paulistana" que "personifica o luxo" e "uma busca contínua pelo prazer" com "requinte e discrição".

Um tour virtual destacava as suítes exóticas, com serviços de hotelaria, bar e gastronomia, com cartas de vinhos e de charutos, "o convite perfeito para que casais liberais, homens e mulheres desfrutem o maior centro de entretenimento para adultos da América Latina". Uma cascata enfeitava o salão principal.

A publicidade explícita levou o empresário, conhecido como "Rei da Noite", a ser investigado e processado por favorecimento à prostituição. Maroni ficou preso entre agosto e outubro de 2007, chegou a ser condenado em primeira instância, mas foi absolvido das acusações Superior Tribunal de Justiça (STJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outro episódio, Maroni e o então prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD) tiveram um conflito envolvendo o Oscars Hotel, de propriedade do empresário. O prédio de onze andares fica localizado perto da cabeceira do Aeroporto de Congonhas, próximo do clube Bahamas.

Após o acidente com um avião da TAM em 2007, Kassab cassou o alvará do hotel, alegando que a proximidade da edificação poderia representar risco às aeronaves e à segurança do aeroporto. Por causa disso, entre 2007 e 2013, a casa noturna ficou fechada, que alegou falta de alguns alvarás para funcionar. Maroni conseguiu na Justiça a reabertura da casa.

Conhecido pela fama do Bahamas, o empresário tentou entrar na política. Em 2008, ele foi candidato a vereador de São Paulo pelo PTB e, em 2018, se candidatou a deputado federal pelo PROS. Nas duas ocasiões não conseguiu votos suficiente para se eleger.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2021, durante a pandemia de covid-19, o hotel voltou a ser interditado durante uma operação que encontrou dezenas de pessoas em uma festa clandestina, sem máscaras e distanciamento que eram obrigados na época. Maroni assinou um acordo com o Ministério Público para encerrar o processo.

Nos anos seguintes, a casa deixou de aparecer com tanta frequência nas redes sociais. A última postagem do Bahamas Club em sua página no Instagram, em 22 de fevereiro de 2021, celebrava a vitória de Bruno Covas à prefeitura de São Paulo: "Covas ganhou as eleições e os clientes Bahamas ganham a primeira cerveja grátis!".

Morte do fundador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2024, a família revelou que o empresário tinha Alzheimer e estava em uma casa de repouso. Ele morreu no dia 31 de dezembro de 2025, aos 74 anos. Na data, os filhos publicaram nota dizendo que, em sua homenagem, o Bahamas continuaria aberto "sempre na busca contínua pelo prazer".

Com a morte do fundador, o Bahamas passou por um processo de reestruturação comandada pelos filhos e herdeiros de Maroni, Aratã e Aruã. Outro irmão, Acauã, entrou na gestão da casa e a irmã deles, Aritana, preferiu manter seus próprios negócios.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ATIVIDADES Bahamas encerramento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV