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IBGE: População brasileira cresce 0,37% e chega a 214,2 milhões em 2026

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A população brasileira foi estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População para Estados e municípios, divulgadas nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população do país teve um crescimento de 0,37%, um ritmo abaixo do registrado no período entre 2024 e 2025, quando cresceu 0,39%.

De acordo com o IBGE, os Estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul possuem as menores taxas de crescimento populacional. Por outro lado, os Estados de Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas de crescimento, sendo os únicos a apresentarem valores maiores que 1%.

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Os cinco municípios mais populosos do país são São Paulo (SP), com 11.911.337 de habitantes; Rio de Janeiro (RJ), com 6.731.133 moradores; Brasília (DF), com estimativa de 3.009.996 pessoas; Fortaleza (CE), com 2.582.360 habitantes; e Salvador (BA), que conta com 2.559.945 moradores.

Já as cidades de Palmas (TO), com 333.154 pessoas; Vitória (ES), com 343.935 habitantes; e Rio Branco (AC), com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas.

As 27 capitais da federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. O país tem ainda 15 municípios com mais de um milhão de habitantes. Juntos, eles concentram 20% da população brasileira.

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"A pesquisa aponta ainda que, dessa lista, apenas Guarulhos e Campinas, no estado de São Paulo, não são capitais estaduais, com 1.351.284 e 1.189.761 de habitantes, respectivamente", diz o instituto.

Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

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