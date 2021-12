Da Redação

IBGE abre concursos para 1,8 mil vagas temporárias

Por conta da realização do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois concursos seletivos para contratação temporária. No total são 1.812 vagas. Os editais já constam no Diário Oficial da União.

Os concursos abertos são para as vagas de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) e Coordenador Censitário de Área (CCA).

Há 1.781 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática. A remuneração é de R$ 1.700,00 e a duração de contrato é de 5 meses.

Nesta função, o concursado irá adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamentos de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta de sua coordenação de subárea.

Já em relação à vaga de Coordenador Censitário de Área, existem apenas 31 oportunidades disponíveis, com uma remuneração de R$ 3.677,37. A duração do contrato é de 7 meses.

O Coordenador Censitário de Área responde por questões técnicas, administrativas e operacionais; acompanha os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementa as orientações recebidas; adota as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de Coordenador Censitário de Subárea.

As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, e poderão ser feitas até 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 44 para Agente Censitário de Administração e Informática e de R$ 66 para Coordenador Censitário de Área.