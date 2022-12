Ibaneis: suspeito de ajudar a montar bomba em aeroporto fugiu do DF

Da Redação

Segundo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), Alan Rodrigues fugiu de Brasília para não ser preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acredita que Alan Diego dos Santos Rodrigues, suspeito de ajudar George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, a montar um artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília, no último sábado (24), tenha fugido do Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo governador da área federal, Ibaneis Rocha (MDB).

George foi preso pelas autoridades e confessou o crime. Ele foi autuado por terrorismo.

Ibaneis foi questionado sobre as buscas pelo ajudante de George, Alan Rodrigues, e respondeu da seguinte forma: "A polícia já identificou essa pessoa, está fazendo as buscas. Pelo que tenho alcançado aqui pela polícia, ele já se evadiu do DF, mas eles estão atrás e a gente deve ter notícia nas próximas horas".

Através de uma investigação, por parte da PCDF, foi descoberto que os responsáveis pela implantação da bomba frequentam os acampamentos montados em frente ao quartel-general do Exército na capital, a favor do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Inclusive, em um depoimento, George confessou que fazia parte do movimento.

Além de terrorismo, ele também foi autuado por posse e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito. No apartamento onde ele foi encontrado no sábado, no Sudoeste, os policiais acharam um arsenal com fuzil, espingardas, revólveres, munição e explosivos.



George está preso preventivamente no Complexo da Papuda.

Com informações do G1.

