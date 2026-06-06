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Humorista Ed Gama relata celular levado em assalto no Rio: ?rasparam minha conta?

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)
Publicado em 06.06.2026, 14:42:00 Editado em 06.06.2026, 14:53:09
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O humorista e ator alagoano Ed Gama teve o celular roubado no fim da tarde desta quinta-feira, 4, no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro. Dois dias depois, segundo ele, os criminosos ainda conseguem acessar suas contas. Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista pede que não mandem dinheiro, pois não é ele que está pedindo. "Os cabras rasparam minha conta", disse.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o caso foi registrado pela 9ª Delegacia de Polícia (Catete) e a equipe de investigação está em diligências para chegar aos suspeitos. Câmeras de segurança do local onde se deu o fato estão sendo examinadas.

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O humorista integra o "Domingão com Huck", da TV Globo. Nas redes sociais, ele disse que teve as contas bancárias esvaziadas e faz o alerta. "Enfim, estou tentando resolver as coisas. Mas, por favor, não ajudem ninguém. Não respondam ninguém".

O ator, que tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram, relatou que estava em seu carro quando foi abordado por dois homens em uma moto. Eles anunciaram o assalto, pediram o celular e obrigaram Ed a desbloquear o aparelho. Além do susto, o ator nada sofreu.

Ed Gama disse que registrou o boletim de ocorrência na polícia e fez o bloqueio do aparelho, mas os ladrões tiveram acesso às suas contas e dados pessoais. "Estou com o WhatsApp, mas os caras estão mexendo no meu celular ainda. Não sei o que pode estar acontecendo. Não ajudem ninguém aqui, que eu não pedi, não mandem dinheiro para ninguém", alertou.

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ASSALTO Ed Gama polícia civil rio de janeiro
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