Humanos poderão viver na Lua ainda nesta década, diz diretor de programa da Nasa

Giovanna Castro, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Desde que o homem pisou na Lua, em 1969, a grande questão espacial passou a ser se o homem poderia viver fora da Terra. Agora, pouco mais de 50 anos depois, isso pode se tornar realidade. Em entrevista à BBC, Howard Hu, alto funcionário da Nasa e líder do programa aeroespacial Orion, disse que a Missão Artemis prevê que astronautas passem a viver por longos períodos na Lua a partir dos próximos anos.

Segundo Hu, o lançamento do foguete Artemis I, na última quarta-feira, 16, foi um "dia histórico para o voo espacial humano" porque representou um avanço em relação à criação de hábitats lunares - que a princípio servirão de base de apoio a missões científicas.

O foguete transportou a espaçonave Orion, que atualmente está a cerca de 134 mil quilômetros da Lua, junto a um "manequim" capaz de registrar os impactos da viagem no corpo humano. Se o voo for bem-sucedido e os registros mostrarem que a viagem é segura para o ser humano, o plano é ter humanos vivendo na Lua "nesta década".

Na semana passada, o Estadão entrevistou uma cientista brasileira envolvida no projeto. "Quando você tem humanos a bordo é muito perigoso estar no espaço por muito tempo, então, um foguete possante (como o Artemis I) pode reduzir o tempo necessário para chegar, digamos, a Marte ou a qualquer outro lugar. Estou esperando, agora, principalmente, a Artemis III, que vai levar humanos de volta à Lua", disse Rosaly Lopes.

O objetivo é que no terceiro foguete da Missão Artemis os astronautas pousem na Lua - o que não acontece desde a Apollo 17, em dezembro de 1972. À BBC, Hu disse que esse "é o primeiro passo que estamos dando para a exploração do espaço profundo a longo prazo, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo".

Missão Artemis

O foguete Artemis I, de 100 metros de altura, decolou do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral da Ilha Merritt, nos Estados Unidos. Foi a terceira tentativa de lançamento e primeira a ser bem-sucedida - a Nasa tentou a decolagem em agosto e setembro, mas teve que abortar a missão ainda na contagem regressiva por conta de problemas técnicos.

Segundo Hu, a missão atual está indo bem, com todos os sistemas funcionando. Por isso, nesta segunda-feira, 21, a equipe deve fazer um segundo disparo dos motores da Orion, conhecidos como queima.

Um dos objetivos desse retorno do homem à Lua é descobrir se há água no polo sul do satélite. Se sim, será possível produzir combustível para naves que irão mais fundo no espaço, como as que vão até Marte.

"Vamos enviar pessoas para a superfície (da Lua) e elas vão viver nessa superfície e fazer ciência. As missões Artemis nos permitem ter uma plataforma sustentável e um sistema de transporte que nos permite aprender a operar nesse ambiente de espaço profundo", disse Hu à BBC. "Será realmente muito importante para nós aprendermos um pouco além da órbita da nossa Terra e depois dar um grande passo quando formos a Marte."

Desafio no retorno

Um dos maiores desafios da missão Artemis I e motivo de preocupação dos cientistas é quanto ao retorno da cápsula Orion à Terra, o que deve acontecer em 11 de dezembro. A nave entrará novamente na atmosfera do planeta a 38.000 km/h - o que equivale a 32 vezes a velocidade do som. Além disso, o escudo em sua parte inferior será submetido a temperaturas próximas a 3.000°C, o que pode trazer risco à segurança do equipamento espacial.