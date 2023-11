Hubble e James Webb estudam árvore de Natal

O Telescópio Espacial James Webb e o Telescópio Espacial Hubble da agência especial americana (Nasa) se uniram para estudar um aglomerado de galáxias conhecido como MACS0416. O resultado, uma imagem muito colorida e com luzes tremeluzentes, levou os cientistas a nomearem, informalmente, o local como "Aglomerado de Galáxias da Árvore de Natal" (tradução literal). A imagem combina luz visível e infravermelha para montar uma das imagens mais abrangentes do universo já obtidas. Por trás da bela imagem, está o objetivo de procurar objetos que variassem no brilho observado ao longo do tempo, conhecidos como transientes. Para isso, a equipe de pesquisa combinou três épocas de observações, cada uma com semanas de intervalo, com uma quarta época de outro times de cientistas, o Canadian NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS). Segundo a Nasa, eles identificaram 14 transientes em todo o campo de visão. Doze deles estavam localizados em três galáxias que são altamente ampliadas por lentes gravitacionais e são provavelmente estrelas individuais ou sistemas estelares múltiplos. Os outros dois estão provavelmente em supernovas. As informações são do jornal

