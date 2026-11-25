O Hotel Roda Vida, no Centro Histórico de Porto Alegre, permanece interditado nesta quarta-feira, 25, após um incêndio provocar o desabamento parcial da estrutura do edifício. O fogo atingiu dois pavimentos do estabelecimento na noite de terça-feira, 24. O imóvel está isolado para a realização de vistorias da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, enquanto o Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve investigar as causas da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para atender o caso. Segundo a corporação, aproximadamente 15 militares participaram da operação, com o auxílio de duas viaturas do tipo auto-bomba-tanque e um caminhão auto-tanque.

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As equipes conseguiram controlar as chamas durante a noite. Ainda durante o atendimento, o prédio vizinho também precisou ser desocupado por segurança.

A Defesa Civil de Porto Alegre informou que 14 pessoas que estavam hospedadas no estabelecimento, dez homens e quatro mulheres, foram encaminhadas para abrigos. A maioria dos ocupantes utilizava o hotel como moradia de longa permanência. O incêndio não deixou vítimas.

Após o combate ao incêndio, uma avaliação inicial identificou danos na estrutura do edifício, incluindo o desabamento parcial de partes da construção. Diante do comprometimento estrutural e do risco à segurança, a Defesa Civil determinou a interdição do imóvel e o isolamento da área.

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O prédio deverá passar por avaliações técnicas para verificar a extensão dos danos e as condições de segurança. O IGP também deve analisar o local para identificar a origem do fogo e esclarecer as circunstâncias do incêndio. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas da ocorrência.