Hotel desaba na Argentina; bombeiros buscam pessoas soterradas

Um hotel de dez andares desabou nesta terça-feira (29) de manhã na cidade costeira de Villa Gesell, na província argentina de Buenos Aires, informou a administração municipal em comunicado.

A previsão é de que entre sete e nove pessoas, incluindo trabalhadores de obras que operavam supostamente sem licenças municipais no Hotel Dubrovnik, estavam lá dentro no momento, segundo a nota.

As equipes de resgate estão removendo os destroços para resgatar as pessoas, afirmaram as autoridades de Villa Gesell, acrescentando que o município havia interrompido as obras no local em agosto deste ano.

