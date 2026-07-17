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Hospital São Paulo encontra escorpiões em sala de esterilização

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 13:06:00 Editado em 17.07.2026, 13:19:09
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O Hospital São Paulo, ligado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) informou nesta sexta-feira, 17, que identificou a presença de escorpiões em uma sala desocupada da Central de Material e Esterilização (CME). Segundo a instituição, não houve registro do aparecimento dos aracnídeos nas áreas assistenciais nem acidentes envolvendo funcionários ou pacientes.

Em nota, o hospital afirmou que a CME passa por uma reforma estrutural, com intervenções no piso e nas paredes, incluindo uma reforma do forro do teto que está prevista para as próximas semanas.

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Ainda de acordo com a instituição, nesta quinta-feira, 16, foi realizada uma inspeção no forro da área, além de uma nova dedetização.

"O Hospital São Paulo mantém rotina periódica de controle de pragas, com calendário de dedetizações atualizado, e adota medidas adicionais sempre que necessário", informou em nota.

Durante as obras, a unidade afirmou que reorganizou temporariamente a logística da Central de Material e Esterilização, com transferência de materiais e adequação de processos. Segundo o hospital, as mudanças não comprometeram a assistência aos pacientes.

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HOSPITAL SÃO PAULO/CME/UNIFESP/ESCORPIÕES
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