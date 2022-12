Hospital francês é condenado por remover pênis de paciente: 'Ódio'

Da Redação

A Justiça francesa condenou um hospital de Nantes por remover o órgão sexual de um paciente sem necessidade. A unidade de saúde deve pagar 61 mil euros (aproximadamente R$ 336 mil) ao homem que teve o pênis totalmente retirado.

Mesmo tendo ganhado a causa, o paciente pretende recorrer da ação, já que considera a pena insuficiente.

De acordo com o processo, em 2014, o homem foi diagnosticado com um quadro avançado de carcinoma, câncer que afeta os tecidos epiteliais, no órgão digital. No entanto, em junho de 2017, o sujeito foi submetido a uma cirurgia para a retirada do pênis e, durante o procedimento, os médicos do Hospital Universitário de Nantes notaram que o diagnosticado estava errado.

Segundo a decisão do tribunal, o resultado mal sucedido é de total responsabilidade do hospital. O paciente concedeu uma entrevista a rádio France Bleu Loire Océan e mostrou estar indignado pelo o que teve que passar.

"Tenho ódio deste médico que não me ouviu. Ele jogou roleta russa comigo!", disse o homem.

A quantia de 61 mil euros que o hospital terá que pagar ao doente cobre os prejuízos tidos em conta pelo tribunal, entre os quais "o sofrimento sofrido" (12 mil euros), o "défice funcional permanente" (16 mil euros) bem como o "dano sexual" (31 mil euros).

A vítima, que pediu ao hospital um montante total de 976 mil euros a título de indemnização pelos danos sofridos, já anunciou a intenção de recorrer. "Não permitirei que me humilhem", comentou em nota enviada por seu advogado, Georges Parastatis.

As informações são da agência AFP e do jornal O Globo.

