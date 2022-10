Hospital entrega pernas amputadas à família em caixa de papelão

Da Redação

A família foi chamada na unidade de saúde para assinar um termo e ficar com os membros do paciente

Após sofrer um acidente de motocicleta no último domingo (9) um homem, de 46 anos, precisou amputar as pernas. Depois do procedimento, os membros foram entregues à família dentro de uma caixa de papelão. O episódio aconteceu em Tocantins e vem repercutindo na internet. Em cima da caixa havia uma mensagem que descrevia os membros amputados.

De acordo com o g1, a família foi chamada na unidade de saúde para assinar um termo e ficar com os membros do paciente. “O hospital nos entregou em mãos. Disseram que se a gente não recebesse para enterrar eles iriam descartar no lixo hospitalar. Não avisaram nada de que iriam enterrar ou incinerar tudo direitinho”, disse uma sobrinha do paciente ao g1 que preferiu não ser identificada.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins, em casos de amputação a unidade hospitalar precisa informar a família quais são os procedimentos e oferecer o descarte a cargo do serviço de saúde, ou perguntar, se a família prefere levar os membros. Quando o hospital é responsável pelo descarte, ele é realizado ocorre através de empresa especializada contratada para a realização do serviço e o material não é tratado o material como lixo comum.

O órgão informou ainda que houve falha na comunicação sobre o descarte dos membros e lamentou a situação e que embora a empresa seja responsável pelo descarte a equipe multiprofissional não soube explicar o trâmite à família, que decidiu levar os membros.

Por causa da gravidade, o homem foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Palmas (HGP). Os membros foram levados ao Cemitério de Paraíso do Tocantins na manhã desta segunda-feira, 10, mas não foram enterrados por falta de documentos exigidos para um sepultamento.

Com informações do GMC Online e g1.

