Hospitais de campanha da Marinha começam a atender vítimas das chuvas em SP

Um dia depois de atracar no porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, o Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico começou a atender à população da região em seu hospital de campanha, erguido no interior do navio. Quase ao mesmo tempo, mas a duas horas de distância do porto, outro hospital de campanha da Marinha começou a operar nesta sexta-feira, 24, na praia de Juquehy, região fortemente afetada pelas chuvas.

"Lá nós temos ortopedistas, clínica geral, traumatologista e emergencista. São em torno de 25 profissionais de saúde atuando naquela localidade", afirmou o capitão de fragata André Castelo, delegado da Capitania dos Portos de São Sebastião.

O oficial explicou que, quase uma semana após as fortes chuvas que atingiram a região, o tipo de atendimento buscado pela população mudou um pouco. Em vez de feridos, a procura tem sido para tratar doenças que vieram como consequência da tragédia.

"Após essa calamidade, vêm outras patologias, como resfriado ou diarreia. Agora estamos verificando essas necessidades. Por isso, peço à população para procurar tanto nosso hospital de campanha em Juquehy, como vir também ao nosso porto de São Sebastião no Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico", declarou.

Complexo médico

Por ser um navio multipropósito - que possibilita que ele atue tanto como um navio de guerra como em ações humanitárias -, o NAM Atlântico conta com um complexo médico equipado com sala de cirurgia, raio-x, laboratório, leitos de atendimento de urgência, de enfermaria e também atendimento odontológico, além de uma farmácia bem abastecida.

Em São Sebastião, essa estrutura própria do navio está sendo colocada para atendimento complementar ao hospital de campanha. Na tarde desta sexta, uma menina com suspeita de luxação no ombro e que recebeu um primeiro atendimento na estrutura provisória foi encaminhada para fazer um exame de raio-x no complexo.

Apesar de ter se deslocado ao litoral paulista para ajudar no atendimento às vítimas das chuvas, o NAM Atlântico faz atendimento a civis sempre que necessário. Há pouco tempo, enquanto navegava pela costa brasileira, o Atlântico foi acionado por um navio de cruzeiro devido a uma emergência com uma passageira de 90 anos que estava embarcada. Ele também pode dar apoio sempre que há um incidente com embarcações próximas.