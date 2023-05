Hóspede sente mau cheiro e encontra cadáver embaixo da cama de hotel

Da Redação

Um fato bizarro foi registrado em um hotel em Lhasa, capital administrativa do Tibete, área autônoma ao norte da Cordilheira do Himalaia, na China. Um homem chamado de Sr. Zhang estava hospedado em um hotel quando sentiu um cheiro muito forte. Para a imprensa local ele relatou que chegou a pensar que o mau cheiro vinha de seus pés ou da padaria abaixo, mas não poderia imaginar que havia um cadáver embaixo de sua cama. O fato foi registrado em 21 de abril.

O hóspede dormiu por três horas no quarto, antes de ser transferido para outro por causa do odor. Zhang postou uma avaliação do hotel online, que atraiu atenção depois que outro usuário compartilhou nas redes sociais. O hotel respondeu a postagem negando o caso.

Zhang, no entanto, relata que os funcionários bateram em sua porta e pediram que ele fosse até o quarto que havia desocupado. A polícia colheu sua declaração e amostras de DNA e prendeu um suspeito.

