Hóspede nu é preso após agredir recepcionistas de hotel no MS







Um homem de 36 anos foi preso neste domingo (10) após tirar a roupa e agredir dois recepcionistas de um hotel localizado na Avenida Calógeras, em Campo Grande (MS). O hóspede, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, cometeu as agressões após se revoltar por ter sido advertido de que não poderia fumar no saguão do estabelecimento. Após o ataque, ele foi contido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teve início quando os trabalhadores alertaram o homem sobre a proibição do fumo na área comum. Contrariado com o aviso, o hóspede subiu para o seu quarto e retornou minutos depois, já sem as roupas e bastante exaltado, momento em que passou a atacar os dois funcionários. Devido às agressões, uma das vítimas ficou ferida e necessitou de atendimento médico.





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O homem agrediu os funcionários após ser advertido por fumar no saguão - Foto: Reprodução O homem agrediu os funcionários após ser advertido por fumar no saguão - Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito ainda dentro das dependências do hotel. O registro da ocorrência aponta que o homem desobedeceu às ordens dos agentes e reagiu de maneira agressiva durante a abordagem. Diante da resistência, os policiais precisaram empregar o uso de força e de algemas para conseguir contê-lo e realizar a prisão. O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil para os desdobramentos legais.