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Hóspede americana é encontrada morta em hotel de luxo de São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:46:00 Editado em 01.06.2026, 09:54:10
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Uma hóspede americana, de 40 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo Rosewood na tarde deste domingo, 31. O hotel em questão está localizado na Rua Itapeva, na Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que a vítima havia sido encontrada no interior de um dos quartos.

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Em nota, o hotel confirmou o caso envolvendo a hóspede identificada como Hilde Ann Lynn. O Rosewood informou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação desde a constatação do fato e que forneceu prontamente as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.

A administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais "em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. "Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML)", disse.

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O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° DP (Jardins). Diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos.

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