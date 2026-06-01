Hóspede americana é encontrada morta em hotel de luxo de São Paulo
Uma hóspede americana, de 40 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo Rosewood na tarde deste domingo, 31. O hotel em questão está localizado na Rua Itapeva, na Bela Vista, no centro da cidade de São Paulo.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados que a vítima havia sido encontrada no interior de um dos quartos.
Em nota, o hotel confirmou o caso envolvendo a hóspede identificada como Hilde Ann Lynn. O Rosewood informou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação desde a constatação do fato e que forneceu prontamente as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.
A administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais "em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis".
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. "Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML)", disse.
O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° DP (Jardins). Diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos.