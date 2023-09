Horário de verão não deve ser retomado em 2023

Afinal, o Brasil vai retomar o horário de verão? Se depender da área técnica do Ministério de Minas e Energia, não. A pasta avalia que a medida não é mais necessária. O horário de verão foi suspenso por decreto em 2019 e, desde então, deixou de ser adotado no País.

Segundo a Folha de S. Paulo, o Ministério de Minas e Energia fez a recomendação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tomar a decisão final. A avaliação é que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia. Além disso, entendem que o comportamento de consumo mudou ao longo do tempo, tornando a medida menos eficaz.

De acordo com dados do Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), os níveis dos reservatórios das hidrelétricas devem chegar ao fim deste mês acima de 70% no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

"É importante ressaltar que o período tipicamente seco está próximo do seu encerramento, o que torna os resultados de EAR [energia armazenada na forma de água nos reservatórios] mais relevantes", diz o ONS.

O período em que os relógios eram tradicionalmente adiantados em um hora, e continuavam assim até o mês de fevereiro do ano seguinte, começava em setembro.

O ministério assegurou que o apagão nacional, que atingiu 25 estados e o Distrito Federal em agosto, não foi ocasionado por falta de abastecimento. O MME também avalia que o comportamento de consumo de energia pelos brasileiros mudou, o que tornaria o horário de verão menos eficaz.

