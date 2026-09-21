Hopi Hari cortou ajuda a jovem que perdeu movimentos após andar em montanha-russa, afirma mãe

A administradora Júlia Bossoni, de 28 anos, sofreu um traumatismo craniano e perdeu os movimentos após andar na montanha-russa Montezum, do parque de diversões Hopi Hari, em abril de 2026. Nesta segunda-feira, 21, após o caso ser divulgado pelo programa Fantástico, da TV Globo, a mãe de Júlia relatou que o parque cortou a ajuda a ela depois de ser transferida para a cidade onde vive.

Júlia passou 57 dias internada em Vinhedo, no interior de São Paulo, onde fica o parque, e depois foi transferida para Londrina, no Paraná. Após a transferência, o Hopi Hari teria parado com a assistência prestada enquanto ela estava em Vinhedo. O parque não respondeu às tentativas de contato do Estadão.

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"Eles acionaram o seguro exclusivamente para pagar nossa hospedagem e alimentação por dois meses em Vinhedo. Para a Júlia, não foi feito absolutamente nada (...) Eles sumiram e não deram mais um centavo", afirma Danielle Rímoli, mãe de Júlia, em entrevista ao canal EPTV, afiliado da Rede Globo.

Danielle relatou que o quadro da filha apresentou regressão recentemente. Ela precisou ser internada entre 4 de agosto e 5 de setembro para fazer novas cirurgias na cabeça devido a complicações.

O couro cabeludo de Júlia colou diretamente no cérebro após a primeira cirurgia de emergência, em abril, e foi necessário um procedimento para descolar sem novos danos. Ela também precisou operar um acúmulo de líquidos na cabeça (hidrocefalia).

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"Ela não está como estava antes dessas cirurgias. Regrediu. Os movimentos, a fala e as reações ficaram bem limitados. Ela fala muito baixinho e se comunica pouco", relatou Danielle à EPTV. De acordo com a mãe, a rotina da jovem agora inclui sessões diárias de fisioterapia, fonoaudiologia e eletromodulação.

Investigação

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo investigam o caso de Júlia. A reportagem do Fantástico também mostrou outros casos de pessoas que sofreram ferimentos após andar na montanha-russa.

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Em nota enviada ao Estadão anteriormente, o Hopi Hari disse que a Montezum possui certificação internacional emitida pelo Grupo TUV Nord, que o parque segue protocolos de segurança, com o treinamento de pessoal, e que o parque também segue rigorosamente a norma nacional para parques de diversões.

"O episódio envolvendo a jovem paranaense ocorreu em sua segunda passagem pela atração, quando apresentou um quadro de convulsão e recebeu pronto atendimento das equipes do parque, seguindo todos os protocolos de segurança. A providência inicial foi prestar os primeiros socorros no ambulatório do parque", disse.

Conforme a nota, a visitante foi encaminhada para a Santa Casa de Vinhedo, onde permaneceu internada até apresentar condições de retorno à sua cidade. "A direção do parque acompanhou de perto o tratamento prestado, sempre em contato com os familiares, custeando as despesas durante a permanência em Vinhedo", ressaltou.

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De acordo com o marido de Julia Rimoli, João Pedro Bossoni Dionisio, o traumatismo craniano na mulher foi "decorrente dos fortes impactos e solavancos da atração".