Hoogli, agência de Marketing, expande e abre mais duas unidades

Founder e CEO da Agência Hoogli Hub de Resultados, Leonardo Melo, divide conosco um pouco da sua trajetória de sucesso no Marketing Digital. Ele conta sobre seus planos para este ano, com o crescimento da sua agência em Brasília e a expansão para outras capitais, além da evolução do seu modelo de negócio, que está ganhando destaque no mercado.

Há mais de 10 anos no mercado de Marketing Digital, Leonardo Melo, mantém o crescimento constante. Expandiu seu negócio em Brasília, atendendo clientes em todo o Brasil. Esse crescimento acelerado levou Leonardo Melo a focar em maneiras de ampliar o seu negócio de forma sustentável: “A Hoogli é mais que uma empresa, é meu projeto de vida, por isso não quero crescimento simplesmente para lucrar, para mim, é fazer a diferença e ajudar outros empreendedores a crescer, portanto, minha meta é expandir de maneira controlada, mantendo a qualidade e a identidade”, afirma Leonardo Melo.

Leonardo Melo explica que sua Agência de Marketing Digital, possui o selo de Google Partner, e mantém um rígido controle de qualidade, tanto dos seus profissionais quanto de seu equipamento: “possuímos uma estrutura moderna para atender da melhor maneira nossos clientes, com um estúdio completo para fotos, vídeos e podcasts, temos drones para filmagens aéreas e câmeras especiais para produzir tour virtual, plataformas de análises e especialistas certificados para todas as áreas”, detalha.

Para Leonardo, é essencial que todas as unidades da Hoogli Hub de Resultados possuam o mesmo padrão de qualidade material e humano: “A visão estratégica que construímos na Hoogli é diferente, voltada para posicionamento e integração, entregando ao cliente uma estrutura de marketing robusta, para que o negócio dele cresça de maneira sólida e escalável”, explica.

O CEO da Hoogli sempre aborda a necessidade de integrar as estratégias de marketing com a área comercial, sobre a importância de usar em sua máxima capacidade as ferramentas do Google para empresas, entre outros diferenciais, demonstrando uma visão macro do que é o Marketing Digital e conhecimento de todo seu potencial.

Leonardo atualmente fica a frente das estratégias da sua agência e clientes, coordenando as ações de sua equipe e comparecendo em eventos, congressos, hangouts, palestras, seminários, cursos e workshops, para falar sobre sua metodologia.

Quando analisamos seu Instagram, e você pode fazer isso agora mesmo, acessando o link, veremos que ele é apaixonado pelo seu trabalho. Jovem ainda, tem muito a caminhar no empreendedorismo, mas já chama à atenção por sua visão de mercado.

O resultado disso é o sucesso que sua agência, a Hoogli Hub de Resultados, alcançou no último ano. Com sede em Brasília e clientes em todo o país, foi necessário planejar a expansão para atender a demanda crescente.

“Estamos prontos para inaugurar uma unidade no centro de Goiânia, no Ed. Lourenço Office, Av. T 7 Número 371, sala 820 no Setor Oeste”, e mais uma prevista para São Paulo em 2023, “estaremos no centro histórico de São Paulo, no famoso CBI Esplanada, o primeiro arranha-céu do Vale do Anhangabaú, ainda este ano” conta Leonardo Melo.

O sucesso da sua Agência de Marketing Digital, é o exemplo de como a maneira que enxerga o mercado digital é visionária.

A Hoogli e Leonardo Melo estão sempre disponibilizando conteúdos e insights sobre o mercado digital, nas redes sociais e também no site, acompanhe e fique por dentro das novidades da área.

