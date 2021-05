Homens são presos com uma tonelada de milho roubado

Continua após publicidade

A tentativa de vender o produto ou fazer algo bom com mais de uma tonelada de milho, deu ruim dois homens de Brasília (DF) nesta sexta-feira (14). Eles e mais dois adolescentes foram flagrados pela Polícia Militar do Distrito Federal (DF), com uma camioneta carregada com 40 sacos de espigas de milho verde que haviam acabado de ‘colher’ de uma plantação particular.

A PM foi chamada pelo dono do sítio que denunciou os quatro pelo roubo em andamento e parou o veículo após bloqueio na propriedade. O crime foi observado a distância por policiais que se prepararam para a abordagem durante uma blitz para que os ladrões não desconfiassem ou tentassem fugir.

O veículo carregado foi parado e os adultos foram presos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da localidade. Enquanto que os menores foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente de Brasília.

Com informações do Correio Braziliense