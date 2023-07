Homens fazem 'torre humana' para resgatar bicho-preguiça eletrocutado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um resgate mais que inusitado registrado em uma via pública, próximo ao Bosque Municipal de Belém, no Pará. Dois homens subiram em um carro estacionado e fizeram uma espécie de torre humana para resgatar um bicho-preguiça que fugiu do parque.

continua após publicidade

O animal estava em um poste de energia elétrica e, inclusive, sofreu uma descarga elétrica. Após ser resgatado, foi encaminhado com vida ao Bosque Rodrigues Alves para receber atendimento veterinário.

As imagens foram registradas na última quinta-feira (29), quando pedestres avistaram o bicho sobre a estrutura de energia. Apesar da ação arriscada, os homens que resgataram o animal não se feriram.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Tutora de cachorro faz rifa para pagar multa por animal ter latido

Veja:

continua após publicidade

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Belém (Semma), o bicho preguiça resgatado é do sexo masculino e adulto. Ele está no setor de fauna do zoobotânico recebendo cuidados.

Não foi informado como a preguiça conseguiu fugir.

continua após publicidade

A recomendação, quando encontrar um animal silvestre precisando de ajuda, é acionar a PM Ambiental ou bombeiros para que o socorro seja realizado sem riscos ao animal e a quem tenta auxiliar.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News