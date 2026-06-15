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SÃO PAULO

Homens de 70 e 79 anos são flagrados fazendo sexo em banheiro público

Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento quando se deparou com a cena; os dois foram levados à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 17:25:08 Editado em 15.06.2026, 17:25:55
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Homens de 70 e 79 anos são flagrados fazendo sexo em banheiro público
Autor Guardas civis municipais flagraram homens dentro do banheiro público - Foto: reprodução

Dois homens, de 70 e 79 anos, foram flagrados mantendo relações sexuais em um banheiro público do Bosque Maria Thereza, localizado na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. A abordagem foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que faziam um patrulhamento preventivo na área. O reforço na segurança do parque ocorreu em resposta a denúncias recorrentes de frequentadores sobre práticas semelhantes no local.

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Após o flagrante, os dois idosos foram conduzidos ao Plantão Policial do município para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Limeira informou que as fiscalizações nos banheiros públicos da cidade foram intensificadas nas últimas semanas justamente devido ao aumento no número de queixas. Segundo a pasta, somente na semana anterior ao caso, nove pessoas já haviam sido detidas por condutas do mesmo tipo em diferentes pontos do município.

O prefeito de Limeira, Murilo Félix, manifestou-se sobre a situação e destacou que a administração municipal está trabalhando de forma enérgica para garantir o uso adequado dos espaços públicos. O chefe do Executivo ressaltou que praças, parques e equipamentos públicos são locais destinados à convivência, ao lazer e ao bem-estar das famílias, afirmando que a prefeitura não tolerará comportamentos incompatíveis com a finalidade desses ambientes. Ele garantiu ainda a continuidade do apoio ao trabalho das forças de segurança para preservar a ordem e o respeito aos cidadãos que frequentam essas áreas.


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