Homens com metralhadoras invadem aeroclube e roubam avião monomotor

O assalto foi registrado por volta das 3h da madrugada deste sábado (14)

Um avião monomotor foi roubado na madrugada deste sábado (14) de aeroclube de Teresina, no Piauí. O crime aconteceu após homens armados com metralhadoras invadirem o local e renderem os vigias. As informações são do G1.

O coordenador do Clube de Ultraleve do Piauí, Make, informou que o avião levado era um Cessna 206 PT-DQF. O monomotor pertence a um médico neurologista.

O caso está sendo investigado em uma ação conjunta entre a Polícia Civil (PC), o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Federal (PF).

Nota da Secretaria de Segurança

A Secretaria de Segurança do Piauí, através da Superintendência de Operações Integradas, informa que o Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (Greco), em parceria com a Polícia Federal, iniciaram as investigações sobre o roubo de avião monomotor, modelo Cessna 206, na manhã deste sábado (14), no Clube do Ultraleve do Piauí, na zona Leste de Teresina. Até o momento a polícia realiza os primeiros levantamentos e ainda não possui informações mais detalhadas sobre o crime.

