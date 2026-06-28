Homens armados invadem residência, fazem chamada de vídeo e matam tatuador

Suspeitos fugiram em um carro com adesivo de aplicativo de transporte após o crime; Polícia Civil investiga a motivação do homicídio

O tatuador Leandro Perboni, de 44 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado (27) dentro do próprio estúdio, localizado aos fundos de sua residência no bairro Boa Esperança 1, em Sorriso, no Mato Grosso. O crime ocorreu por volta das 14h, quando três homens invadiram o local, renderam a vítima e realizaram uma chamada de vídeo pelo celular. Em seguida, os criminosos arrastaram Leandro para a área externa do imóvel e efetuaram os disparos que causaram a sua morte no local.

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Uma segunda pessoa que estava na casa também foi atingida durante o ataque. A vítima sofreu um ferimento por arma de fogo no lado direito do abdômen e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste. De acordo com a equipe médica, o paciente não corre risco de morrer.

Após a execução, os suspeitos fugiram em um veículo Volkswagen Gol preto que exibia um adesivo da empresa de transporte por aplicativo "Urbano 66". A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após os barulhos de tiros, mas o destino do trio e a rota de fuga ainda são desconhecidos. A Polícia Civil assumiu o caso e iniciou as investigações para apurar a motivação do homicídio e identificar os atiradores, que até o momento não foram presos.

Conhecido na região pelo apelido de Lia, Leandro deixa dois filhos. Segundo familiares, ele era uma figura muito popular na cidade, tanto pelo talento em seu trabalho como tatuador quanto pelo forte envolvimento em ações sociais na comunidade.

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