Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
MATO GROSSO

Homens armados invadem residência, fazem chamada de vídeo e matam tatuador

Suspeitos fugiram em um carro com adesivo de aplicativo de transporte após o crime; Polícia Civil investiga a motivação do homicídio

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 17:17:55 Editado em 28.06.2026, 17:17:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homens armados invadem residência, fazem chamada de vídeo e matam tatuador
Autor Foto: REPRODUÇÃO

O tatuador Leandro Perboni, de 44 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado (27) dentro do próprio estúdio, localizado aos fundos de sua residência no bairro Boa Esperança 1, em Sorriso, no Mato Grosso. O crime ocorreu por volta das 14h, quando três homens invadiram o local, renderam a vítima e realizaram uma chamada de vídeo pelo celular. Em seguida, os criminosos arrastaram Leandro para a área externa do imóvel e efetuaram os disparos que causaram a sua morte no local.

- LEIA MAIS: Brasileiro condenado por duplo homicídio em festa neonazista no PR é preso na Itália

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma segunda pessoa que estava na casa também foi atingida durante o ataque. A vítima sofreu um ferimento por arma de fogo no lado direito do abdômen e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste. De acordo com a equipe médica, o paciente não corre risco de morrer.

Após a execução, os suspeitos fugiram em um veículo Volkswagen Gol preto que exibia um adesivo da empresa de transporte por aplicativo "Urbano 66". A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após os barulhos de tiros, mas o destino do trio e a rota de fuga ainda são desconhecidos. A Polícia Civil assumiu o caso e iniciou as investigações para apurar a motivação do homicídio e identificar os atiradores, que até o momento não foram presos.

Conhecido na região pelo apelido de Lia, Leandro deixa dois filhos. Segundo familiares, ele era uma figura muito popular na cidade, tanto pelo talento em seu trabalho como tatuador quanto pelo forte envolvimento em ações sociais na comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ação social homicidio investigações policiais Mato Grosso Sorriso MT TATUADOR violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV