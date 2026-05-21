Homens armados invadem enterro e atiram contra caixão de rival morto

Homens armados invadiram o Cemitério Municipal de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (BA), e atiraram contra o caixão de um adolescente de 17 anos durante o sepultamento nesta quinta-feira (21). O jovem, identificado como Uanderson Nascimento Lima, havia sido morto dois dias antes em confronto com a Polícia Militar (PM).

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Segundo a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), os criminosos fugiram após a ação sem atingir outras pessoas. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que pessoas correm e gritam ao ouvir os disparos, com algumas tentando se proteger fora do cemitério. Apesar da violação do corpo, o sepultamento teve continuidade após o registro da ocorrência. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela delegacia da cidade.

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A morte de Uanderson ocorreu durante rondas de agentes da 36ª Companhia Independente (36.ª CIPM) no bairro Concórdia. Segundo a PM, ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou. O adolescente foi encontrado ferido ao fim do confronto, socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos um revólver, drogas e dois celulares.