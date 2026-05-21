Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
VIOLÊNCIA

Homens armados invadem enterro e atiram contra caixão de rival morto

Apesar da violação do corpo, o sepultamento teve continuidade após o registro da ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 22:58:02 Editado em 21.05.2026, 22:57:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homens armados invadem enterro e atiram contra caixão de rival morto
Autor Segundo a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), os criminosos fugiram após a ação sem atingir outras pessoas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homens armados invadiram o Cemitério Municipal de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (BA), e atiraram contra o caixão de um adolescente de 17 anos durante o sepultamento nesta quinta-feira (21). O jovem, identificado como Uanderson Nascimento Lima, havia sido morto dois dias antes em confronto com a Polícia Militar (PM).

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), os criminosos fugiram após a ação sem atingir outras pessoas. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que pessoas correm e gritam ao ouvir os disparos, com algumas tentando se proteger fora do cemitério. Apesar da violação do corpo, o sepultamento teve continuidade após o registro da ocorrência. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela delegacia da cidade.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A morte de Uanderson ocorreu durante rondas de agentes da 36ª Companhia Independente (36.ª CIPM) no bairro Concórdia. Segundo a PM, ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou. O adolescente foi encontrado ferido ao fim do confronto, socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos um revólver, drogas e dois celulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia criminalidade CULTURA NOTÍCIAS violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV