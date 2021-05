Homenagem: pai de Henry faz tatuagem do menino no braço

Continua após publicidade

O pai de Henry, Leniel Borel, tatuou o braço com uma imagem do menino como forma de homenagem. "Amigos, queria agradecer aqui o Gustavo Tattoo[tatuador]. Ele está eternizando o meu filho aqui no meu braço. Está sendo uma homenagem muito especial para mim conseguir para sempre colocar meu filho aqui para estar sempre do meu lado", disse Leniel em uma publicação na web.

Crime

Henry Borel Medeiros, de 4 anos, foi morto no dia 8 de março. O padrasto do menino, Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho, foi preso sendo o principal suspeito do crime. A mãe de Henry, Monique Medeiros, também teve a prisão decretada.

Os dois foram presos em uma casa em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da Barra da Tijuca.



A criança morreu no apartamento onde Jairinho e Monique moravam, na Barra da Tijuca, depois de passar um fim de semana com o pai, Leniel Borel. Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente, como se o menino tivesse caído da cama, mas perícias médicas constataram que a vítima havia sido vítima de agressões.

Depois que a polícia começou a investigar se Henry foi vítima de violência doméstica, o casal criou um site, onde se diz inocente. Eles afirmam, ainda, que “a Justiça prevalecerá”.