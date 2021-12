Da Redação

Homem viraliza ao narrar engarrafamento que ele mesmo causou

Um homem, de 44 anos, viralizou nas redes sociais ao narrar um congestionamento que ele mesmo provocou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O carioca Wallace Santos teve um problema com seu veículo no meio da via pública. Então, ele pegou o celular e filmou toda a situação.

continua após publicidade .

As imagens foram parar nas redes sociais e estão repercutindo. De acordo com Wallace, era um "sonho" poder causar um engarrafamento.

"Estamos aqui na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme aqui, ó! Estávamos indo trabalhar e o carro, ali ao fundo, enguiçou e esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil a culpa é nossa! Estou realizando um sonho!", disse ele em postagem feita na segunda-feira (6), mas que virou assunto na web nesta terça (7).

continua após publicidade .

Em outro momento ele parece ser um repórter de trânsito e diz:

"Você que está saindo agora para o trabalho, vindo de Bangu, Campo Grande, o engarrafamento foi causado por mim nesse momento... Meu cunhado controlando o trânsito... Isso é Rio de Janeiro! As pessoas passando e mexendo... Bom dia para você também!", diz ele na Avenida Brasil, na altura do Guadalupe Shopping, na Zona Norte da cidade.

Wallace não estava sozinho e em um dos momentos épicos do vídeo, que tem duração de 1 minuto e 57 segundos, ele mostra o cunhado André tentando organizar o trânsito e decreta:

continua após publicidade .

"Esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil, a culpa é nossa!".

Homem viraliza ao narrar engarrafamento que ele mesmo causou - Vídeo por: tnonline

Com informações; G1.