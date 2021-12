Da Redação

Homem viaja com cobra mortal escondida dentro do carro

Um australiano, morador do estado de Queensland, passou por uma experiência terrível recentemente e sem saber que ele corria risco de vida. O homem viajou 110 quilômetros com uma cobra mortal escondida dentro do seu carro. As informações são do Um Só Planeta.

Ele só se deu conta que estava acompanhado do animal quando parou em uma loja de conveniência na estrada. A cobra estava, neste momento, no banco do carona. Ele, então, chamou o serviço especializado para retirada do animal.

As fotos do animal foram compartilhadas pelo especialista em capturas David Voss. Ele estava próximo do local quando o motorista percebeu que estava acompanhado. E foi Voss que alertou que aquela era a cobra marrom oriental, considerada a segunda mais mortal do mundo.

De acordo com o profissional, retirar esse tipo de réptil é bem raro. A espécie mais mortal é a Taipan australiana. “Ocasionalmente recebo chamados para retirar cobras de carro, mas certamente não uma cobra venenosa como uma ‘marrom oriental’. É extremamente raro que algo assim aconteça”, declarou Voss.

Ele ainda afirmou que o motorista teve muita sorte, já que a marrom oriental ataca no menor estímulo possível, como numa mexida de pés, e a mordida pode ser fatal.

