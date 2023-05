Homem vai ao banheiro e se depara com 'criatura' assustadora; veja

Da Redação

Um homem, de 58 anos, teve uma surpresa assustadora ao tentar utilizar o banheiro e se deparar com uma "criatura" dentro do vaso sanitário. O susto foi tão grande que, como diriam os jovens nas redes sociais: "Quase foi de arrasta para cima".

De acordo com informações, o californiano John Riddle encontrou a iguana dentro do banheiro de sua residência. Ele acredita que o animal tenha entrado no local após ele esquecer a porta aberta. O caso aconteceu na última sexta-feira (19), em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos.

"Na hora eu pensei estar em 'Jurassic Park' ou algo assim", contou Riddle em uma entrevista concedida a um jornal local. A iguana encontrada dentro do vaso sanitário do homem é considerada a maior espécie de lagarto da América Latina.

"Eu estava tentando reunir coragem para agarrá-la e jogá-la fora, mas antes de fazer isso, ela rastejou para fora", relatou John, com bastante alívio por não ter precisado pegar o "bichinho". Veja fotos no carrossel acima.

