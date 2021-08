Da Redação

Homem usa retroescavadeira para ir receber vacina da covid

No período da tarde desta quarta-feira (4), um fato inusitado chamou a atenção das pessoas e um registro do momento foi parar nas redes sociais. Um trabalhador da construção civil utilizou uma retroescavadeira para ir se vacinar contra o novo coronavírus. O homem apareceu no drive-thru com o veículo.

O trabalhador alegou que aproveitou na fila de veículos pois ela estava curta. De acordo com ele, no dia em que foi se imunizar, havia se esquecido de fazer o recadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quarta, então, com o cadastro atualizado, recebeu o imunizante. Aos 41 anos, ele conta que foi recebido com surpresa pela equipe de vacinação, que fez questão de registrar o momento ao lado dele.

Para Santana, a melhor maneira de se precaver da Covid-19 é tomando a vacina. “Tem que tomar, para melhorar a pandemia. Eu tenho certeza que se não tomar é pior”. Perguntado se voltaria para a segunda dose ou para outra imunização a bordo do instrumento de trabalho, ele não pensou duas vezes: “Com certeza! Por que não?”.

O fato foi registrado em Salvador. Veja:

