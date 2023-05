Homem usa drogas com amigo, descobre traição com namorada e o mata

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem foi preso em flagrante na terça-feira

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a investigação do homicídio que vitimou um homem, de 26 anos, em Carmo do Cajuru, região Centro-Oeste do estado. O crime ocorreu em 13 de novembro do ano passado e, segundo apurado, a motivação está relacionada com uma discussão entre os envolvidos. O suspeito, de 27, foi preso em flagrante, nessa terça-feira (2/5), na cidade vizinha, Divinópolis, por porte ilegal de arma de fogo.

continua após publicidade .

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Weslley Armaral de Castro, as investigações apontam que o suspeito havia feito uso de bebidas alcoólicas e drogas com a vítima, ocasião em que soube que sua namorada o teria traído.

"Ambos se deslocaram até a residência da vítima, onde o suspeito teria dito que a mataria, entretanto não o fez. Em seguida, a vítima teria questionado a coragem dele para tanto, momento em que o suspeito, irritado com o questionamento, desferiu uma facada no peito da vítima e subtraiu o aparelho telefônico dela. Após a prática do crime, o suspeito evadiu-se do local e permaneceu foragido", conta o delegado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem com passagens pela polícia é morto com mais de 14 tiros no PR

Após levantamentos, restou apurado que o suspeito se escondia no período noturno em uma residência no bairro Jardim Copacabana. Em posse das informações, uma equipe policial monitorou o local e realizou a abordagem no momento em que ele chegava ao imóvel para dormir.

O homem, que portava uma espingarda de fabricação artesanal com características adulteradas e cinco munições, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Carmo do Cajuru. Posteriormente, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O investigado já possuía registros policiais por tráfico de drogas e roubo.

O inquérito policial será remetido à Justiça em breve, com o indiciamento do investigado por porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Siga o TNOnline no Google News