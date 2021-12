Da Redação

Homem usa documentos de terceiros e recebe vacina sete vezes

As autoridades identificaram e prenderam um homem que se passava por outras pessoas para receber doses de vacinas contra a Covid-19. No total, ele recebeu setes doses. Para receber cinco delas, o homem foi pago por pessoas que queriam obter o passaporte sanitário, que permite a entrada em locais restritos e participação em eventos. O caso ocorreu na Eslovênia.

"A pessoa em questão recebeu pequenas quantias de dinheiro de quatro suspeitos, que aproveitaram sua difícil situação social e o pressionaram a cometer este crime, sem se importar com sua saúde", declarou um porta-voz da polícia, de acordo com o jornal local "Dnevnik".



Além do preso, as quatro pessoas foram denunciadas por terem pagado para que o homem tomasse as vacinas. O sujeito cometeu o crime de falsidade ideológica e pode ter uma pena de prisão de até três anos.

A prisão do indivíduo aconteceu quando ele tentava se vacinar pela oitava vez, usando documentos de outras pessoas.

Ele recebeu as sete vacinas em vários centros médicos do país, duas vezes com sua própria documentação e cinco vezes com a de terceiros. As autoridades ainda não informaram sobre as possíveis consequências para a saúde da inoculação múltipla.