Homem usa braço falso para tentar burlar a vacinação

Na cidade Biella, norte da Itália, um homem tentou se vacinar com um braço falso de silicone. A farsa foi descoberta pela enfermeira no momento da aplicação, de acordo com o jornal ‘’La Reppublica”, na sexta-feira (3).

O italiano, de 57 anos, tentou fraudar a própria vacinação com um braço de silicone de cor semelhante ao do seu corpo. A intenção dele era obter o passaporte anticovid sem se vacinar.

Assim que a enfermeira Filippa Bua notou a tentativa de fraude, o homem teria dito para ela fingir normalidade e continuar com o procedimento. Ao perceber que a profissional de saúde não iria prosseguir com a vacinação, o homem fugiu do local, segundo informações do jornal ‘’La Reppublica”.

Depois do incidente, Filippa procurou a polícia. A identidade do homem não foi divulgada.

Com informações do Isto É.