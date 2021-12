Da Redação

Homem tenta se livrar de cobras e casa pega fogo

O que começou como uma tentativa de se livrar de criaturas irritantes acabou com uma casa inteira pegando fogo.

continua após publicidade .

Uma casa de 900 m² em Maryland, no nordeste dos Estados Unidos, foi engolida pelas chamas em 23 de novembro quando o dono da casa tentou se livrar de uma infestação de cobras na propriedade, disse à CNN Pete Piringer, porta-voz dos Bombeiros do Condado de Montgomery.

Piringer disse que as cobras eram um problema constante para este proprietário e também para o inquilino anterior.

continua após publicidade .

O homem tinha colocado fogo em uma reserva de carvão no último andar da casa, para manter as cobras longe do local. Mas o material estava muito próximo de outras substâncias combustíveis.

O incêndio começou no porão e rapidamente se espalhou por cada andar, envolvendo a casa inteira, de acordo com a afiliada da CNN, WJLA .

Piringer disse à CNN que o proprietário estava em casa algumas horas antes, mas felizmente ninguém estava lá no início do incêndio. Um vizinho que passava viu a fumaça e ligou para a emergência.

continua após publicidade .

Por volta das 22h, 75 bombeiros apareceram no local para combater o incêndio.

“Não havia hidrantes na área”, disse Piringer. “O que não é um problema, porque estamos acostumados, mas tivemos que ir em caminhões-pipa.”

Demorou algumas horas para os bombeiros controlarem o fogo, que só foi completamente apagado na manhã seguinte.

continua após publicidade .

Os danos custarão mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões), disse Piringer. A casa foi comprada recentemente por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 10 milhões), de acordo com registros públicos.

O corpo de bombeiros considerou o incidente um acidente, pois não havia evidências ou intenção de iniciar o incêndio.

Piringer recomenda o uso de outras maneiras de combater uma infestação.

“Existem serviços de animais que podem vir e fazer recomendações, ou controle de pragas, ou um exterminador”, disse ele. “Recomendamos que você tenha profissionais para lidar com qualquer questão de controle de pragas para ajudar a manter a situação”.

O status das cobras é desconhecido, mas como a casa foi deixada em ruínas, presume-se que elas não morem mais lá.