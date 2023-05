Homem tenta matar cachorra com machadinha para comer o animal

Da Redação

Agora, o animal está internado em estado grave

Um homem tentou matar uma cachorra com golpes de machadinha em Planaltina, no Distrito Federal. O objetivo do suspeito, que acabou preso pela Polícia Militar (PM), era comer o animal. Denúncias da população fizeram com que as autoridades conseguissem resgatar a cachorrinha ainda com vida.

De acordo com relato dos vizinhos, o agressor aparentava ter transtorno psiquiátrico e afirmava para todos que iria comer o animal. A cadela seria de rua e foi arrastada para dentro da residência do homem antes do ataque.

Equipes da PM foram acionadas, e os policiais precisaram arrombar a casa. No imóvel, o acusado foi encontrado com uma faca, um facão e uma marreta de borracha na cintura. A cachorra estava muito ferida e respirava com dificuldade.

Protetoras de animais conseguiram fazer as ações de primeiros-socorros para estabilizar a cadela, que também está com as costelas quebradas. Agora, o animal está internado em estado grave.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e levado para a 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina. As informações são do Metrópoles.

