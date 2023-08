Homem tenta inventar droga e morre ao consumi-la; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 28 anos que passou mal após ingerir uma mistura de gasolina, limão e outras substâncias não reveladas na última sexta-feira, 18 de agosto. Conforme repassado pela corporação à imprensa, a vítima tentava produzir uma droga nova. O fato foi registrado em Presidente Olegário, Minas Gerais.

De acordo com as informações das autoridades, a vítima, que era dependente química, trabalhava em uma fazenda do município, onde o consumo de drogas era proibido.

Devido a isso, o jovem tentou inventar uma droga. Contudo, ao consumir a mistura, ele começou a passar mal e precisou ser levado para um hospital da região.

A equipe médica responsável pelo atendimento informou que o homem apresentava confusão mental e agitação. Ele recebeu os primeiros cuidados e foi medicado, porém, mesmo sob efeito de remédios, seu quadro piorou.

A vítima acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu a isso. Os exames apresentaram anormalidades e problemas no pulmão. Apesar do óbito ocorrer após a ingestão da bebida, a causa da morte não foi definida.

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Patos de Minas, para a realização de exames de necropsia.

