Homem tenta invadir casa no RS, fica preso em grade e acorda moradores com gritos de socorro

Um homem suspeito de tentativa de furto ficou preso nas pontas da grade de uma residência na madrugada deste sábado (20), no centro de Tenente Portela, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. O indivíduo tentava pular o cercamento para acessar o pátio do imóvel quando acabou enroscado na estrutura metálica, permanecendo pendurado por cerca de uma hora e meia sem conseguir se soltar.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito tentou invadir o local, por volta da 1h50. Ele ficou preso até as 3h20, momento em que os moradores da casa, um casal de idosos de 84 e 79 anos, acordaram com os gritos de socorro. Assustados ao encontrarem o homem pendurado na frente da casa, eles acionaram o filho, que chamou a Brigada Militar para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais prestaram os primeiros atendimentos e auxiliaram na retirada do homem da grade. Como o suspeito não conseguiu acessar o pátio da residência, nada foi furtado da propriedade. Após o resgate, o indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi identificado pelas autoridades, assinou um termo circunstanciado por tentativa de invasão de domicílio e foi liberado na sequência.