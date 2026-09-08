Homem tenta fugir nadando no mar e é capturado por helicóptero da polícia em Fortaleza

Homem de 40 anos tentou fugir da Polícia Militar nadando pelo mar perto da avenida Beira-Mar, em Fortaleza (CE), na tarde desta segunda-feira, 7. Ele foi capturado dentro da água pela polícia. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, furto, receptação e falsa identidade. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava em regime semiaberto. Ao perceber que seria preso pelos policiais militares, o homem entrou no mar.

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A SSPDS informou que policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) localizaram o homem trafegando em uma via pública do bairro Meireles, em Fortaleza, e iniciaram a abordagem.

A ação contou com a atuação da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

O homem também tem outros antecedentes criminais por tráfico de drogas, duas vezes por roubo, três vezes por furto, uma vez por tentativa de furto, sete furtos qualificados, uma vez por receptação e uma vez por crime contra a administração pública.

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"O homem foi encaminhado a 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde o mandado de prisão foi cumprido e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de desobediência. O homem segue à disposição da Justiça", informou a SSPDS.