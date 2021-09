Da Redação

Homem tenta explodir casa com esposa e filha dentro

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem que tentou explodir uma casa com a esposa e a filha dentro. O fato registrado na última terça-feira (21), em Itu, São Paulo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações da PM, as vítimas conseguiram escapar da residência e pedir ajuda. Uma equipe da polícia foi acionada.

No momento em que chegaram no local, foram atacados pelo homem, que estava segurando uma faca, mas os policiais conseguiram imobilizá-lo. Ele estava muito alterado.

Ainda conforme a PM, o indivíduo pretendia explodir o imóvel com um botijão de gás, que já estava ligado e vazando. Já havia focos de incêndio na sala de jantar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para controlar as chamas.

Na sequência, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde está à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de violência doméstica, ameaça, incêndio e resistência.