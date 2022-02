Da Redação

Homem tenta evitar assalto jogando frango abatido em ladrão

As autoridades sugerem às pessoas para que não reajam a assaltos, porém, um homem tomou uma atitude inusitada durante um ação criminosa em um estabelecimento comercial na manhã desta terça-feira (8), em Fortaleza. Ele arremessou um frango abatido no criminoso afim de evitar a fuga dele.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Uma câmera de segurança registrou toda a situação. Nas imagens é possível notar que o ladrão está de capacete na entrada do loja. Na sequência, ele aborda uma pessoa e toma o aparelho celular. Na fuga, um home sai do comércio e atira um frango abatido contra o indivíduo.

continua após publicidade .

Logo após, uma mulher armada com um revólver dispara na direção do assaltante. Há tiros e o assaltante tenta fugir, mas é impedido por três homens e cai da motocicleta. Ainda antes de fugir, o ladrão solta o aparelho celular no chão para tentar enganar as pessoas.

O ladrão tenta deixar o local e é impedido por moradores. Um deles realiza outros disparos de arma de fogo. O ladrão foge novamente e sai correndo, mas é perseguido.



O caso está sendo investigado pela polícia.