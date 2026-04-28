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DEU RUIM

Homem tenta contratar programa para amigo, cai em golpe e perde R$ 1,3 mil

A vítima acessou um site para intermediar o serviço e iniciou conversa com um número de telefone

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 15:18:44 Editado em 28.04.2026, 15:18:39
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Homem tenta contratar programa para amigo, cai em golpe e perde R$ 1,3 mil
Autor Foto: Ilustrativa

Um homem de 29 anos procurou a polícia após ser alvo de extorsão na noite de domingo (26), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o registro da ocorrência, ele tentou contratar uma acompanhante para um amigo quando passou a receber ameaças.

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De acordo com o relato, a vítima acessou um site para intermediar o serviço e iniciou conversa com um número de telefone. Durante a negociação, o interlocutor começou a intimidá-lo, afirmando integrar uma facção criminosa e alegando ter acesso a informações pessoais, como endereço e dados de familiares.

Temendo possíveis represálias, o homem realizou transferências bancárias em curto intervalo de tempo, totalizando R$ 1.350, sendo um pagamento de R$ 450 e outro de R$ 900. Mesmo após os depósitos, as ameaças continuaram, o que motivou a busca por atendimento policial.

O caso foi registrado como extorsão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e será investigado pelas autoridades.

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Informações: Top Mídia News

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Campo Grande crimes cibernéticos Extorsão facções criminosas Mato Grosso do Sul segurança
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