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DENÚNCIA

Homem tem Porsche de R$ 400 mil furtado por mulher após encontro

Homem só percebeu o sumiço do veículo ao sair para trabalhar; Polícia Civil investiga o crime de furto qualificado e extorsão

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 17:52:05 Editado em 01.06.2026, 17:51:59
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Homem tem Porsche de R$ 400 mil furtado por mulher após encontro
Autor Foto: Street view

A Polícia Civil investiga o furto de um Porsche Cayenne, avaliado em cerca de R$ 400 mil, levado da garagem de um condomínio na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, na manhã da última quinta-feira (28). O proprietário do veículo de luxo, um homem de 39 anos, foi vítima de uma mulher com quem havia passado a noite em seu apartamento. A suspeita aproveitou a manhã para sair do prédio dirigindo o carro sem que o dono percebesse, e o caso foi registrado como furto no 16º Distrito Policial (Vila Clementino).

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O crime ocorreu após a vítima conhecer a mulher, que se apresentou apenas como Carol, na saída de um evento na noite de quarta-feira (27). Segundo o relato dado aos investigadores, os dois passaram em uma loja de conveniência para consumir bebidas alcoólicas e, em seguida, foram para o apartamento do homem. A suspeita permaneceu no imóvel até as 10h30 do dia seguinte, quando se despediu afirmando que um carro de aplicativo havia chegado para buscá-la.

O furto só foi descoberto por volta das 12h, quando o proprietário desceu à garagem para ir ao trabalho e notou a ausência do veículo. Ao questionar a portaria, foi informado por um funcionário que a mulher havia saído dirigindo o Porsche, ação que foi confirmada pelas câmeras de monitoramento do condomínio. Em uma tentativa de recuperar o bem, o homem entrou em contato com a suspeita por meio do Instagram. No entanto, ela passou a exigir o pagamento de uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi especificado no boletim de ocorrência, para devolver o automóvel.

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furto de veiculos Notícias Policial PORSCHE São Paulo segurança
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